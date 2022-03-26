Четыре клуба контактировали с агентом Дибалы

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Четыре клуба контактировали с агентом Дибалы Фото твиттер Пауло Дибалы

Четыре топ-клуба ведут борьбу за нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.

По сведениям журналиста Николо Скиры, представители "Атлетико", "Барселоны", "Интера" и ПСЖ выходили на контакт с агентом аргентинца. В ближайшее время могут начаться переговоры.

Напомним, что летом у Дибалы истекает контракт с "Ювентусом" и он уйдет в качестве свободного агента.

В этом сезоне Дибала провел 29 игр, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

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