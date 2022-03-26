Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Англии

Фото: твиттер сборной Англии

Форвард сборной Англии Харри Кейн отметился голом в товарищеской игре против Швейцарии (2:1).

Таким образом, Кейн забил 49-й гол в составе "трех львов" и обошел Гари Линрекера, который в свое время забил 48 голов.

В списке лучших бомбардиров Англии Кейн делит второе место с Бобби Чарльтоном.

Лучшим бомбардиром остается Уэйн Руни, забивший 53 гола в 120 играх. Отметим, что Кейн забил 49 голов за 68 матчей.

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