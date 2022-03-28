Суд отменил решение о взыскании с ЦСКА 348 миллионов рублей
Суд кассационной инстанции принял решение удовлетворить жалобу ЦСКА на взыскание с клуба 348 миллионов рублей.
"Суд поддержал позицию ПФК ЦСКА, оставив в силе вынесенное ранее решение суда первой инстанции, которое полностью устраивает клуб и является справедливым", - заявили в пресс-службе клуба.
Напомним, что в декабре 2021 года суд обязал ЦСКА выплатить 348 миллионов рублей ООО "Бета" - компании, являющейся правопреемником генерального подрядчика строительства стадиона "ВЭБ Арена".
Сумма договора ЦСКА с подрядчиком на строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом превышала 11 миллиардов рублей. Клуб начислил генподрядчику неустойку в размере в 4,5 млрд рублей, но по условиям договора она не могла превышать 839 миллионов, из-за чего ив озник спор.
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