Наумов: "Теперь посмотрим, чего стоит и Семак, когда уедут все иностранцы"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о наставнике "Зенита" Сергее Семаке.

"Отъезд легионеров? А мы сейчас на этом фоне и увидим, кто какой тренер в нашем чемпионате. Вот, например, Слуцкий. Все время говорили: ах, какой это тренер! Ай-ай, ой-ой! Да, когда клуб сильный, как ЦСКА, где он работал, когда тебе покупают дорогих футболистов, ты - в фаворе! А вот попробуй в нынешних реалиях поработай, когда у тебя под рукой простые игроки, поставь им игру и сделай команду! Это намного труднее! И тут мы увидели, что, оказывается, Слуцкий не очень сильный тренер.

Теперь посмотрим, чего стоит и Семак, когда уедут все иностранцы, бывшие лидеры. Тогда мы и поймем, сильный это тренер или наоборот. Ведь даже если мне привезут Месси и Неймара, то я точно буду первым в России.

В "Зените" сейчас русские ребята на ведущие роли выходят. Круговой здорово прибавил. Мостовой неплохо выглядит. Сергеев, думаю, заиграет - очень креативный парень. Довольно обученный, острый форвард. Думаю, адаптируется. Что касается иностранцев, полагаю, они ненадолго здесь задержатся", - приводит слова Наумова "Спорт уик-энд".

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