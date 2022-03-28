Наумов: "Теперь посмотрим, чего стоит и Семак, когда уедут все иностранцы"
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о наставнике "Зенита" Сергее Семаке.
"Отъезд легионеров? А мы сейчас на этом фоне и увидим, кто какой тренер в нашем чемпионате. Вот, например, Слуцкий. Все время говорили: ах, какой это тренер! Ай-ай, ой-ой! Да, когда клуб сильный, как ЦСКА, где он работал, когда тебе покупают дорогих футболистов, ты - в фаворе! А вот попробуй в нынешних реалиях поработай, когда у тебя под рукой простые игроки, поставь им игру и сделай команду! Это намного труднее! И тут мы увидели, что, оказывается, Слуцкий не очень сильный тренер.
Теперь посмотрим, чего стоит и Семак, когда уедут все иностранцы, бывшие лидеры. Тогда мы и поймем, сильный это тренер или наоборот. Ведь даже если мне привезут Месси и Неймара, то я точно буду первым в России.
В "Зените" сейчас русские ребята на ведущие роли выходят. Круговой здорово прибавил. Мостовой неплохо выглядит. Сергеев, думаю, заиграет - очень креативный парень. Довольно обученный, острый форвард. Думаю, адаптируется. Что касается иностранцев, полагаю, они ненадолго здесь задержатся", - приводит слова Наумова "Спорт уик-энд".
Читайте также: Семак высказался о ситуации с легионерами "Зенита". | http://soccernews.ru
главное
-
"Атлетико" выкупит Гризманна у "Барселоны"
-
Футболисты сборной США ошибочно отпраздновали выход на ЧМ-2022
-
Месси и Неймар - в символической сборной тура южноамериканского отбора ЧМ-2022
-
Известный футбольный судья перенёс сердечный приступ: подробности
-
"Манчестер Сити" готовит новые контракты для трёх футболистов
Лента новостей
-
Россия может перейти Азиатскую конфедерацию футбола
-
Уткин сделал прогноз о будущем Кокорина в "Фиорентине"
-
Александер-Арнольд рассказал, какой клуб ему нравится, кроме "Ливерпуля"
-
Ван Гал посоветовал тен Хагу не идти в "Манчестер Юнайтед"
-
Роналду ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
-
Руни: "Надеюсь, Рэшфорд вытащит голову из задницы и побьет мой рекорд"
-
"Арсенал" вступил в борьбу за Лаутаро Мартинеса
-
Азар пропустит остаток сезона
-
"Атлетико" выкупит Гризманна у "Барселоны"
-
Наумов: "Теперь посмотрим, чего стоит и Семак, когда уедут все иностранцы"
-
Полиция отпустила футболиста "Амкала"
-
Футболисты сборной США ошибочно отпраздновали выход на ЧМ-2022
-
Суд отменил решение о взыскании с ЦСКА 348 миллионов рублей
-
Руни рассказал, как в 14 лет послал Фергюсона
-
Манчини ответил на вопрос о своём будущем в сборной Италии
-
Месси и Неймар - в символической сборной тура южноамериканского отбора ЧМ-2022
-
Чернов высказался о возможном возвращении в сборную России
-
Кьеллини задумался о переезде в МЛС
-
Ракицкий поддерживает форму с украинским клубом
-
Агент Языджи раскрыл степень серьёзности травмы турка