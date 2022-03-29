Эриксен помог Дании разгромить Сербию и другие результаты товарищеских матчей

Фото: твиттер Федерации футбола Дании

Представляем результаты товарищеских игр с участием сборных.

Дания - Сербия 3:0

Голы: Мэле, 15 - 1:0, Линдстрем, 53 - 2:0, Эриксен, 57 - 3:0

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Вестергор, Андерсен (Нельссон, 67), Мэле, Эриксен (Биллинг, 80), Нергор, Хейбьерг (Йенсен, 67), Линдстрем (Бруун Ларсен, 57), Дольберг (Корнелиус, 56), Ольсен (Макше, 80).

Сербия: Райкович, Велькович (Настасич, 46), Миленкович, Павлович (Митрович, 73), Костич, Гудель, Милинкович-Савич, Лукич (Йович, 46; Рачич, 79), Живкович (Радонич, 46), Тадич, Митрович (Груйич, 62).



Албания - Грузия 0:0



Беларусь - Бахрейн 1:0

Гол: Соловей, 45 - 1:0



Финляндия - Словакия 0:2

Голы: Дуда, 38 - 0:1, Йирка, 72 - 0:2



Швейцария - Косово 1:1

Голы: Рашица, 52 - 0:1, Лотомба, 61 - 1:1

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