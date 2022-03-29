Эриксен помог Дании разгромить Сербию и другие результаты товарищеских матчей
Фото: твиттер Федерации футбола Дании
Представляем результаты товарищеских игр с участием сборных.
Дания - Сербия 3:0
Голы: Мэле, 15 - 1:0, Линдстрем, 53 - 2:0, Эриксен, 57 - 3:0
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Вестергор, Андерсен (Нельссон, 67), Мэле, Эриксен (Биллинг, 80), Нергор, Хейбьерг (Йенсен, 67), Линдстрем (Бруун Ларсен, 57), Дольберг (Корнелиус, 56), Ольсен (Макше, 80).
Сербия: Райкович, Велькович (Настасич, 46), Миленкович, Павлович (Митрович, 73), Костич, Гудель, Милинкович-Савич, Лукич (Йович, 46; Рачич, 79), Живкович (Радонич, 46), Тадич, Митрович (Груйич, 62).
Албания - Грузия 0:0
Беларусь - Бахрейн 1:0
Гол: Соловей, 45 - 1:0
Финляндия - Словакия 0:2
Голы: Дуда, 38 - 0:1, Йирка, 72 - 0:2
Швейцария - Косово 1:1
Голы: Рашица, 52 - 0:1, Лотомба, 61 - 1:1
Читайте также: Англия и Испания одержали победы в товарищеских матчах. | http://soccernews.ru
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