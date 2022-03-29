Гана и Сенегал вышли на ЧМ-2022

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Гана и Сенегал вышли на ЧМ-2022Фото: твиттер сборной Сенегала

В рамках отбора на ЧМ-2022 Нигерия сыграла вничью с Ганой, а Сенегал в серии пенальти одолел Египет.

Таким образом, Гана и Сенегал вышли в финальную часть ЧМ-2022.

Нигерия - Гана 1:1, первый матч - 0:0

Голы: Парти, 10 - 0:1, Трост-Эконг (пен), 22 - 1:1

Нигерия: Узохо, Айна, Балогун, Трост-Эконг, Басси (Умар, 88), Этебо (Муса, 78), Арибо, Оньека (Шеху, 46), Деннис (Игало, 78), Осимхен, Лукман (Саймон, 61).

Гана: Уоллакотт, Одои, Джику, Амарти, Менса, Парти, Баба (Ядом, 46), Кудус (Букари, 73), Айю (Овусу, 46), Афена-Гьян (Вридт, 90), Иссахаку (Кьере, 46).


Сенегал - Египет 1:0, по пенальти - 3:1, первый матч - 0:1

Гол: Фатхи (аг), 4 - 1:0

Сенегал: Менди, Сабали, Кулибали, Сиссе, Сисс, Сарр (Дьенг, 68), Гуйе (Сарр, 114), Менди (Куяте, 81), Мане, Сарр, Диа (Гуйе, 81).

Египет: Эль-Шенави, Рабиа (Ашур, 36), Габер (Ашраф, 29), Эль-Ханафи, Эль-Фоту, Эль-Ненни (Эмад, 70), Эль-Сулайя, Фатхи (Эль-Дин, 118), Трезеге (Зизо, 70), Салах, Мармуш (Мохамед, 70).     

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