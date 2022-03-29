Гана и Сенегал вышли на ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Сенегала
В рамках отбора на ЧМ-2022 Нигерия сыграла вничью с Ганой, а Сенегал в серии пенальти одолел Египет.
Таким образом, Гана и Сенегал вышли в финальную часть ЧМ-2022.
Нигерия - Гана 1:1, первый матч - 0:0
Голы: Парти, 10 - 0:1, Трост-Эконг (пен), 22 - 1:1
Нигерия: Узохо, Айна, Балогун, Трост-Эконг, Басси (Умар, 88), Этебо (Муса, 78), Арибо, Оньека (Шеху, 46), Деннис (Игало, 78), Осимхен, Лукман (Саймон, 61).
Гана: Уоллакотт, Одои, Джику, Амарти, Менса, Парти, Баба (Ядом, 46), Кудус (Букари, 73), Айю (Овусу, 46), Афена-Гьян (Вридт, 90), Иссахаку (Кьере, 46).
Сенегал - Египет 1:0, по пенальти - 3:1, первый матч - 0:1
Гол: Фатхи (аг), 4 - 1:0
Сенегал: Менди, Сабали, Кулибали, Сиссе, Сисс, Сарр (Дьенг, 68), Гуйе (Сарр, 114), Менди (Куяте, 81), Мане, Сарр, Диа (Гуйе, 81).
Египет: Эль-Шенави, Рабиа (Ашур, 36), Габер (Ашраф, 29), Эль-Ханафи, Эль-Фоту, Эль-Ненни (Эмад, 70), Эль-Сулайя, Фатхи (Эль-Дин, 118), Трезеге (Зизо, 70), Салах, Мармуш (Мохамед, 70).
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|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3