Определились еще два участника ЧМ-2022 от Африки
Фото: твиттер сборной Туниса
В рамках заключительного раунда отбора на ЧМ-2022 Марокко разгромил ДР Конго, а Тунис сыграл вничью с Мали.
По итогам встреч Марокко и Тунис прошли в финальную часть ЧМ-2022.
Марокко - ДР Конго 4:1, первый матч - 1:1
Голы: Унаи, 21 - 1:0, Тиссаудали, 45 - 2:0, Унаи, 54 - 3:0, Хакими, 69 - 4:0, Маланго, 77 - 4:1
Марокко: Буну (Мохамеди, 43), Хакими, Саисс, Агерд, Эль-Ямик (Ммаэ, 9), Мазина (Аттийят-алла, 81), Амрабат, Амалла, Унаи, Тиссаудали (Буфаль, 80), Эль-Кааби (Ммаэ, 81).
ДР Конго: Киассумбуа, Амал, Мбемба, Тиссеран, Луйиндама (Какута, 46), Масуаку, Бастьен (Бонгонда, 77), Кайембе, Бакамбу (Мбокани, 85), Висса (Маланго, 77), Элиа (Кебано, 85).
Тунис - Мали 0:0, первый матч - 1:0
Тунис: Бен-Саид, Дрэгер, Гандри, Тальби, Маалуль, Лаидуни, Шалали, Бен-Ромдан (Ифа, 90), Слити (Межбри, 90), Мсакни (Схири, 67), Жазири (Хенисси, 66).
Мали: Мункоро, Траоре, Фофана, Куяте, Айдара, Дженепо (Думбия, 64), Самассеку (Дьенг, 73), Айдара (Камара, 34), Биссума (Дукуре, 73), Траоре, Диаби (Коне, 73).
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|3
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|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
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|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
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|5
|3
|Перу
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|Группа D
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|3
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|Группа G
|М
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|3
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|3
|3
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|М
|О
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|3
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|3
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|3
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