Определились еще два участника ЧМ-2022 от Африки

Фото: твиттер сборной Туниса

В рамках заключительного раунда отбора на ЧМ-2022 Марокко разгромил ДР Конго, а Тунис сыграл вничью с Мали.

По итогам встреч Марокко и Тунис прошли в финальную часть ЧМ-2022.

Марокко - ДР Конго 4:1, первый матч - 1:1

Голы: Унаи, 21 - 1:0, Тиссаудали, 45 - 2:0, Унаи, 54 - 3:0, Хакими, 69 - 4:0, Маланго, 77 - 4:1

Марокко: Буну (Мохамеди, 43), Хакими, Саисс, Агерд, Эль-Ямик (Ммаэ, 9), Мазина (Аттийят-алла, 81), Амрабат, Амалла, Унаи, Тиссаудали (Буфаль, 80), Эль-Кааби (Ммаэ, 81).

ДР Конго: Киассумбуа, Амал, Мбемба, Тиссеран, Луйиндама (Какута, 46), Масуаку, Бастьен (Бонгонда, 77), Кайембе, Бакамбу (Мбокани, 85), Висса (Маланго, 77), Элиа (Кебано, 85).



Тунис - Мали 0:0, первый матч - 1:0

Тунис: Бен-Саид, Дрэгер, Гандри, Тальби, Маалуль, Лаидуни, Шалали, Бен-Ромдан (Ифа, 90), Слити (Межбри, 90), Мсакни (Схири, 67), Жазири (Хенисси, 66).

Мали: Мункоро, Траоре, Фофана, Куяте, Айдара, Дженепо (Думбия, 64), Самассеку (Дьенг, 73), Айдара (Камара, 34), Биссума (Дукуре, 73), Траоре, Диаби (Коне, 73).

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