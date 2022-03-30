Роналду прокомментировал выход Португалии на ЧМ-2022

Фото: соцсети Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о выходе команды на ЧМ-2022.

В финале стыков Португалия обыграла Северную Македонию (2:0).

"Цель достигнута, мы на Чемпионате Мира в Катаре, на своем месте! Спасибо всем португальцам за их неустанную поддержку! Вперед, Португалия! - написал Роналду в соцсетях.

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