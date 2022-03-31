Новая Зеландия - победитель отбора на ЧМ-2022 в Океании

Фото: твиттер сборной Зеландии

Сборная Новой Зеландии стала победителем отбора на ЧМ-2022 в Океании.

В финальной игре квалификации Новая Зеландия разгромила Соломоновы острова (5:0).

Теперь Новой Зеландии предстоит сыграть против четвертой команды из зоны КОНКАКАФ (на данный момент - Коста-Рика) и победитель пары выйдет в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Матч состоится 13 или 14 июня.

В последний раз Новая Зеландия участвовала в мундиале в 2010 году. Тогда команда финишировала третьей в группе, опередив Италию.

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