Новая Зеландия - победитель отбора на ЧМ-2022 в Океании
Фото: твиттер сборной Зеландии
Сборная Новой Зеландии стала победителем отбора на ЧМ-2022 в Океании.
В финальной игре квалификации Новая Зеландия разгромила Соломоновы острова (5:0).
Теперь Новой Зеландии предстоит сыграть против четвертой команды из зоны КОНКАКАФ (на данный момент - Коста-Рика) и победитель пары выйдет в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Матч состоится 13 или 14 июня.
В последний раз Новая Зеландия участвовала в мундиале в 2010 году. Тогда команда финишировала третьей в группе, опередив Италию.
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