"Барселона" не собирается продлевать аренду де Йонга

Теги барселонасевильялюк де йонг

"Барселона" не собирается продлевать аренду де Йонга Фото соцсети Люка де Йонга

Форвард Люк де Йонг, скорее всего, покинет "Барселону" этим летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, "Севилья" дождется возвращения игрока из аренды и попробует его продать.

В свою очередь "Барса" не рассматривает вариант продления аренды 31-летнего футболиста.

В этом сезоне де Йонг провел за "Барсу" 22 игры, в которых забил 6 голов.

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