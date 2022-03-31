"Барселона" не собирается продлевать аренду де Йонга

Фото соцсети Люка де Йонга

Форвард Люк де Йонг, скорее всего, покинет "Барселону" этим летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, "Севилья" дождется возвращения игрока из аренды и попробует его продать.

В свою очередь "Барса" не рассматривает вариант продления аренды 31-летнего футболиста.

В этом сезоне де Йонг провел за "Барсу" 22 игры, в которых забил 6 голов.

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