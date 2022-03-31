Президент ФИФА расстроен из-за пропуска Италией ЧМ-2022
Фото твиттер RaiSport
Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на поражение сборной Италии в стыках ЧМ-2022.
"Мне хочется плакать. Это грустное время для всех итальянцев. Сборная пропускает второй ЧМ кряду. Я вспоминаю свои детские эмоции от чемпионатов 1978 и 1982 года - благодаря таким событиям и влюбляешься в футбол. И мне жаль итальянских детишек", - приводит слова Инфантино La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что в полуфинале стыков Италия уступила Северной Македонии (0:1).
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