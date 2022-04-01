Экс-игрок "Торпедо" будет тренироваться с "Манчестер Сити"

Фото: соцсети "Торпедо"

Экс-игрок московского "Торпедо" Андрей Кравчук до конца сезона будет тренироваться с молодежной командой "Манчестер Сити" U-23.

Как сообщает ВВС, такое решение принято по просьбе защитника "горожан" Александра Зинченко.

Отметим, что оба украинца знакомы по выступлениям за "Шахтер" на молодежном уровне.

Ранее Кравчук расторг соглашение с "Торпедо" по семейным обстоятельствам.

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