Экс-игрок "Торпедо" будет тренироваться с "Манчестер Сити"
Фото: соцсети "Торпедо"
Экс-игрок московского "Торпедо" Андрей Кравчук до конца сезона будет тренироваться с молодежной командой "Манчестер Сити" U-23.
Как сообщает ВВС, такое решение принято по просьбе защитника "горожан" Александра Зинченко.
Отметим, что оба украинца знакомы по выступлениям за "Шахтер" на молодежном уровне.
Ранее Кравчук расторг соглашение с "Торпедо" по семейным обстоятельствам.
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|Борнмут
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