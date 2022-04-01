Холанд начал сотрудничество с Adidas

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Холанд начал сотрудничество с AdidasФото: твиттер Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд подписал контракт с немецкой компанией Adidas.

21-летний футболист стал официальным лицом бренда. Условия сделки не сообщаются.

Ранее AS утверждал, что норвежец просил пятилетний контракт на общую сумму 50 миллионов евро.

Ранее Холанд сотрудничал с Nike. Отметим, что Adidas является техническим спонсором "Реала".

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