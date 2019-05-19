Рамос пропустит заключительный тур Примеры
Капитан "Реала" Серхио Рамос не сыграют в матче против "Бетиса".
По сведениям Marca, 33-летний испанец все еще не залечил свое повреждение голени и таким образом, пропустит заключительный тур чемпионата.
Напомним, что мадридский клуб уже обеспечил себе третье место.
В этом сезоне на счету Рамоса 11 голов и два ассиста в 42 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Алавес
|38
|50
|11
|Бетис
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|37
|31