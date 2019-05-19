Рамос пропустит заключительный тур Примеры

Капитан "Реала" Серхио Рамос не сыграют в матче против "Бетиса".

По сведениям Marca, 33-летний испанец все еще не залечил свое повреждение голени и таким образом, пропустит заключительный тур чемпионата.

Напомним, что мадридский клуб уже обеспечил себе третье место.

В этом сезоне на счету Рамоса 11 голов и два ассиста в 42 играх.

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