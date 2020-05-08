Эмери считает, что Комбаров мог бы играть в Испании

Испанский специалист Унаи Эмери заявил, что Дмитрий Комбаров мог бы выступать в Испании.

"Есть много футболистов из иностранных команд, которые я возглавлял ранее. Из "Спартака" я выделю Дмитрия Комбарова, а также почти все из "Арсенала" и ПСЖ", - приводит слова Эмери AS.

Эмери возглавлял "Спартак" в 2012 году. также он известен по работе в "Валенсии", "Севилье", ПСЖ и "Арсенале".

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