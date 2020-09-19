"Ливерпуль" согласовал трансфер Жота

Теги ливерпульвулверхэмптондиогу жотатрансферы

"Ливерпуль" согласовал трансфер Жота

Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота продолжит карьеру в "Ливерпуле".

По сведениям журналиста Daily Mail Доминика Кинга, мерсисайдцы уже заключили с футболистом контракт до 2025 года. Трансфер 23-летнего португальца обойдется клубу в 45 миллионов евро.

В свою очередь "Вулверхэмптон" подпишет 18-летнего защитника "Ливерпуля" Ки-Джана Хувера за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Жота 16 голов и две результативные передачи в 48 играх.

Читайте также: "Ливерпуль" объявил о покупке Тьяго Алькантары. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" договорился о переходе Манджукича

"Локомотив" договорился о переходе Манджукича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов