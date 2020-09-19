"Ливерпуль" согласовал трансфер Жота

Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота продолжит карьеру в "Ливерпуле".

По сведениям журналиста Daily Mail Доминика Кинга, мерсисайдцы уже заключили с футболистом контракт до 2025 года. Трансфер 23-летнего португальца обойдется клубу в 45 миллионов евро.

В свою очередь "Вулверхэмптон" подпишет 18-летнего защитника "Ливерпуля" Ки-Джана Хувера за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Жота 16 голов и две результативные передачи в 48 играх.

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