Луческу будет самым возрастным тренером в истории Лиги Чемпионов

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу будет самым возрастным тренером команды, которая попала в групповую стадию в истории Лиги Чемпионов.

В этом году румынскому тренеру исполнилось 75 лет. Ранее самым возрастным тренером считался Юпп Хайнкес, который возглавлял "Баварию" в сезоне 2017/18 в возрасте 73 лет.

Напомним, что вчера "Динамо" разгромило "Гент" (3:0, первый матч 2:1) и вышло в групповой этап турнира впервые с сезона 2016/17.

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