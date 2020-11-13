Венгрия вырвала победу над Исландией и пробилась на Евро-2020

В финальных стыковых матчах квалификации Евро-2020 сборная Венгрии одержала волевую победу над Исландией.

Венгры пробились в финальную часть Евро-2020, где сыграет в группе F c Португалией, Францией и Германией.

Венгрия - Исландия 2:1

Голы: Сигурдссон, 11 - 0:1, Него, 88 - 1:1, Собослаи, 90 - 2:1

Венгрия: Гулачи, Орбан, Салаи, Фиола (Ловренчич, 61), Ботка, Кальмар (Шигер, 61), Собослаи, Шаллаи, Надь (Него, 84), Холендер (Николич, 72), Салаи (Кеньвеш, 84).

Исландия: Халльдоурссон, Арнасон, Сигурдссон, Магнуссон, Паульссон, Гуннарссон (Скуласон, 83), Сигурйонссон (Ингасон, 87), Гудмундссон (Бедварссон, 73), Сигурдссон, Бьярнасон, Финнбогасон (Гудмундссон, 73).

Читайте также: Северная Македония переиграла Грузию и вышла на Евро-2020. | http://soccernews.ru