Акинфеев ответил Джикии на приглашение в сборную России

Капитан "Спартака" Георгий Джикия предложил голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву вернуться в сборную России.

"Я поздравил Жору с днем рождения, а он в ответ написал... Разумеется, не хочу говорить это на камеру. Написал: "Ждем в сборной".

Я ответил: "Жор, я настолько стар уже, вы еще молоды, вам творить, вам делать историю. Приходят новые люди, и должны приходить новые люди, чтобы делать новую историю", - заявил Акинфеев.

Напомним, что Акинфеев покинул сборную России в октябре 2018 года. На его счету 95 пропущенных голов в 110 играх.

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