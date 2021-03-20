Неймар вернулся в строй
Фото: Icon Sport
Форвард ПСЖ Неймар готов вернуться на поле спустя полтора месяца.
"Неймар попадет в заявку на игру против "Лиона". Это огромная радость - снова рассчитывать на него", - приводит слова наставника ПСЖ Маурисио Почеттино RMC Sport.
Неймар получил травму 10 февраля. В этом сезоне на счету бразильца 13 голов и три ассиста в 18 играх.
Поединок между "Лионом" и ПСЖ состоится завтра, 21 марта, в 23:00 (мск).
Читайте также: Неймар близок к подписанию долгосрочного контракта с ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
"Ротор" объявил имя нового главного тренера
-
Красич может вернуться в ЦСКА по инициативе Олича
-
Дубль Бензема помог "Реалу" обыграть "Сельту"
-
Агент Влашича высказался об интересе "Милана"
-
Неймар вернулся в строй
-
"Бавария" в меньшинстве разгромила "Штутгарт", "Боруссия" Дортмунд вырвала ничью у "Кельна"
-
Куман рассказал о своем разговоре с новым президентом Лапортой
-
СМИ узнали, кто является инициатором приглашения Олича в ЦСКА
-
Агент Мижигурскис рассказал, как Смородская отказалась покупать Коутиньо в "Локомотив"
-
Брандт может покинуть "Боруссию" летом
-
"Атлетик" и "Эйбар" не выявили победителя
-
Роберто Карлос высказался о предстоящем противостоянии "Реала" с "Ливерпулем" в ЛЧ
-
Карпин опубликовал фото в очках жены
-
Стали известны детали контракта Олича с ЦСКА
-
"Саутгемптон" прошел в полуфинал Кубка Англии
-
"Ренн" в гостях уверенно победил "Метц"
-
Стало известно, когда Сафонов сможет сыграть за "Краснодар"
-
ЦСКА договорился с Оличем
-
Геркус прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
-
Итальянский клуб интересуется Нагельсманном
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13