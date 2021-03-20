Неймар вернулся в строй

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Форвард ПСЖ Неймар готов вернуться на поле спустя полтора месяца.

"Неймар попадет в заявку на игру против "Лиона". Это огромная радость - снова рассчитывать на него", - приводит слова наставника ПСЖ Маурисио Почеттино RMC Sport.

Неймар получил травму 10 февраля. В этом сезоне на счету бразильца 13 голов и три ассиста в 18 играх.

Поединок между "Лионом" и ПСЖ состоится завтра, 21 марта, в 23:00 (мск).

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