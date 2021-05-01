"Ювентус" утратил шансы на чемпионство

Теги ювентусинтер милан

"Ювентус" утратил шансы на чемпионствоФото: twitter.com/Goal_India

"Ювентус" точно не станет чемпионом в текущем розыгрыше Серии А.

Дело в том, что "старая синьора" уже отстает от лидирующего "Интера" на 16 очков, а туринскому клубу осталось провести 5 матчей.

Таким образом, подопечные Андреа Пирло утратили арифметические шансы на скудетто.

Напомним, что "Ювентус" завоевывал чемпионство 9 лет кряду начиная с сезона 2011/12.

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