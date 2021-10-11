В "Барселоне" признали, что не смогут подписать Холанда
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда
Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте оценил шансы клуба на трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Я не вижу сейчас возможности подписания Холанда. Президент и генеральный директор говорили об этом. Предыдущее правление покупало футболистов, не зная, смогут ли они им заплатить или нет. Это только привело к тому, что долг продолжал расти.
Холанд - один из лучших в мире. С этого момента и до следующего года мы увидим, какова ситуация и каких футболистов мы можем заполучить. Мы всегда хотим быть лучшими. Сейчас должны заложить фундамент дома, который мы нашли в руинах. Давайте сначала сосредоточимся на его строительстве, а потом посмотрим, что мы можем сделать", - приводит слова Юсте AS.
Отметим, что трансферная стоимость Холанда оценивается в 150 миллионов евро.
В этом сезоне на счету норвежца 11 голов и 4 ассиста в 8 играх.
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