"Ростов" объявил о переходе нападающего "Спартака"
Фото: сайт "Ростова"
Форвард "Спартака" Степан Мельников перешел в "Ростов".
Как сообщает сайт клуба, 19-летний футболист подписал соглашение до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что "Ростов" заплатит за Мельникова 0,5 миллиона евро.
Мельников является воспитанником "Спартака". В этом сезоне за основную команду он сыграл сего один матч.
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