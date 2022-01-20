"Ростов" объявил о переходе нападающего "Спартака"

Фото: сайт "Ростова"

Форвард "Спартака" Степан Мельников перешел в "Ростов".

Как сообщает сайт клуба, 19-летний футболист подписал соглашение до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что "Ростов" заплатит за Мельникова 0,5 миллиона евро.

Мельников является воспитанником "Спартака". В этом сезоне за основную команду он сыграл сего один матч.

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