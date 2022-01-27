Главные новости дня: 26 января

Фото: сайт Кубка Африки

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 января.

Определились все пары 1/4 финала Кубка Африки.

"Спартак" отдал Йоррита Хендрикса в аренду в "Фейеноорд".

ЦСКА продлил контракт с Константином Кучаевым и отправил в аренду в "Рубин".

Никлас Зюле покинет "Баварию" в конце сезона.

Сборная Ирана пожаловалась на "Зенит" из-за Сердара Азмуна.

У "Барселоны" появятся новые спонсоры на форме.

"Байер" хочет забрать Сердара Азмуна уже в январе.

"Химки" не хотят платить за Александра Кокорина.

Адольфо Гайч может вернуться в ЦСКА в ближайшее время.

Джордже Деспотович может перейти в тульский "Арсенал".

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