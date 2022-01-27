Главные новости дня: 26 января

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Главные новости дня: 26 январяФото: сайт Кубка Африки

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 января.

Определились все пары 1/4 финала Кубка Африки.

"Спартак" отдал Йоррита Хендрикса в аренду в "Фейеноорд".

ЦСКА продлил контракт с Константином Кучаевым и отправил в аренду в "Рубин".

Никлас Зюле покинет "Баварию" в конце сезона.

Сборная Ирана пожаловалась на "Зенит" из-за Сердара Азмуна.

У "Барселоны" появятся новые спонсоры на форме.

"Байер" хочет забрать Сердара Азмуна уже в январе.

"Химки" не хотят платить за Александра Кокорина.

Адольфо Гайч может вернуться в ЦСКА в ближайшее время.

Джордже Деспотович может перейти в тульский "Арсенал".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Грузия в плей-офф, ничья Испании и Азербайджана: все результаты Евро-2022 по футзалу 26 января

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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