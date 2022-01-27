Главные новости дня: 26 января
Фото: сайт Кубка Африки
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 января.
Определились все пары 1/4 финала Кубка Африки.
"Спартак" отдал Йоррита Хендрикса в аренду в "Фейеноорд".
ЦСКА продлил контракт с Константином Кучаевым и отправил в аренду в "Рубин".
Никлас Зюле покинет "Баварию" в конце сезона.
Сборная Ирана пожаловалась на "Зенит" из-за Сердара Азмуна.
У "Барселоны" появятся новые спонсоры на форме.
"Байер" хочет забрать Сердара Азмуна уже в январе.
"Химки" не хотят платить за Александра Кокорина.
Адольфо Гайч может вернуться в ЦСКА в ближайшее время.
Джордже Деспотович может перейти в тульский "Арсенал".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18