Пике станет владельцем еще одного клуба

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Пике станет владельцем еще одного клуба

Защитник "Барселоны" Жерар Пике станет новым владельцем "Химнастик де Манреса".

Как сообщает Sport.es, вице-президент клуба уже подтвердил эту информацию. Отметим, что акции клуба выкупила компания Kosmos, которой руководит Пике.

Напомним, что в прошлом году Пике купил ФК "Андорру" и по итогам сезона клуб поднялся в четвертый испанский дивизион.

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