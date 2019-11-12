Роналдиньо получил должность в "Барселоне"
39-летний бразилец Роналдиньо вернулся в "Барселону".
"Я снова дома. Благодарен Богу за такую преданность и уважение. В этом клубе всегда мощная энергия. Провел встречу с президентом. Скоро обо всем узнаете", - написал бразилец в инстаграме.
Отметим, что информации о том, какую должность займет Роналдиньо, пока не поступало.
Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год. В 2005 году бразилец выиграл "Золотой мяч".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6