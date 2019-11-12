Роналдиньо получил должность в "Барселоне"

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Роналдиньо получил должность в "Барселоне"

39-летний бразилец Роналдиньо вернулся в "Барселону".

"Я снова дома. Благодарен Богу за такую преданность и уважение. В этом клубе всегда мощная энергия. Провел встречу с президентом. Скоро обо всем узнаете", - написал бразилец в инстаграме.

Отметим, что информации о том, какую должность займет Роналдиньо, пока не поступало.

Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год. В 2005 году бразилец выиграл "Золотой мяч".

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