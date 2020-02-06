"Зенит" в товарищеском матче разгромил грузинский клуб
В рамках товарищеской встречи "Зенит" разгромил грузинский "Сабуртало".
"Зенит" - "Сабуртало" 4:0
Голы: Сутормин, 21 - 1:0, Барриос, 38 - 2:0, Шатов, 60 - 3:0, Шамкин, 62 - 4:0.
"Зенит" (1-й тайм): Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба.
"Зенит" (2-й тайм): Васютин, Смольников, Прохин, Иванович, Жирков, Ерохин, Оздоев, Ригони, Шатов, Шамкин, Азмун.
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