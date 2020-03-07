Экс-арбитр прокомментировал эпизод с пенальти в матче "Барселона" - "Реал Сосьедад"

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался об эпизоде с пенальти в игре "Барселона" - "Реал Сосьедад" (1:0).

Напомним, что главный судья встречи Хуан Мартинес Мунуэра после просмотра ВАР назначил пенальти за игру рукой Робена Ле Нормана.

"Если вспомнить за какую игру рукой свистят и какие есть рекомендации, то за эту руку нужно наказать. Рука взметнулась вверх и перекрыла пространство.

Мы движемся к тому, что за большинство попаданий мяча в руку будут свистеть. Сейчас стало труднее понимать, стоит ли наказывать за ту или иную игру рукой или нет", - приводит слова Итурральде As.

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