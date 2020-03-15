Решающие матчи еврокубков могут провести в формате "Финала четырех"
УЕФА продолжает искать варианты возможного завершения текущего розыгрыша еврокубков.
Сообщается, что рассматривается вариант формата "Финала четырех", использующегося, например, в баскетболе и гандболе. Этот формат подразумевает проведение решающих матчей с участием четырех команд по олимпийской системе и в одноматчевом формате в заранее определенном городе на протяжении нескольких дней.
В этом сезоне такие мини-турниры должны были бы состояться в Стамбуле и Гданьске, так как эти города готовились принять финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Отмечается, что решение по этому вопросу может быть принято 17 марта на голосовании. Но пока руководство УЕФА рассчитывает завершить стадию 1/8 финала и организовать четвертьфиналы.
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|3
|Ливерпуль
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|4
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|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
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|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
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|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
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|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4