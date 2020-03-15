Решающие матчи еврокубков могут провести в формате "Финала четырех"

УЕФА продолжает искать варианты возможного завершения текущего розыгрыша еврокубков.

Сообщается, что рассматривается вариант формата "Финала четырех", использующегося, например, в баскетболе и гандболе. Этот формат подразумевает проведение решающих матчей с участием четырех команд по олимпийской системе и в одноматчевом формате в заранее определенном городе на протяжении нескольких дней.

В этом сезоне такие мини-турниры должны были бы состояться в Стамбуле и Гданьске, так как эти города готовились принять финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Отмечается, что решение по этому вопросу может быть принято 17 марта на голосовании. Но пока руководство УЕФА рассчитывает завершить стадию 1/8 финала и организовать четвертьфиналы.

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