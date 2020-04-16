РФС выплатил арбитрам РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил о выплате арбитрам РПЛ и ФНЛ аванса за апрель и май.

"Арбитры часто к нам обращались. Мы с пониманием отнеслись к ситуации, в которую они попали из-за приостановки турниров. Для них это был основной источник дохода. Мы приняли это во внимание и выплатили им аванс за апрель и май.

Однако когда турниры возобновятся, этот аванс будет пропорционально распределен за их дальнейшую работу. Мы не будем забирать деньги обратно, просто распределим на оставшееся время", - заявил Мельников.

Напомним, что все национальные турниры в России были приостановлены из-за пандемиии коронавируса.

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