Клубы Ла Лиги получили рекомендации касательно бюджетов

В Испании пытаются подготовить клубы к проблемам с финансами из-за коронавируса.

По сведениям ESPN, клубам Ла Лиги порекомендовали пересмотреть бюджеты с учетом проведения матчей без зрителей. Массовые мероприятия в Испании могут отменить до 2021 года.

Кроме того, клубам посоветовали сократить трансферные бюджеты и сосредоточиться на арендах и работе с футболистами из академий.

Читайте также: УЕФА установила крайний срок завершения национальных чемпионатов. | http://soccernews.ru