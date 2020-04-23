Клубы Ла Лиги получили рекомендации касательно бюджетов

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Клубы Ла Лиги получили рекомендации касательно бюджетов

В Испании пытаются подготовить клубы к проблемам с финансами из-за коронавируса.

По сведениям ESPN, клубам Ла Лиги порекомендовали пересмотреть бюджеты с учетом проведения матчей без зрителей. Массовые мероприятия в Испании могут отменить до 2021 года.

Кроме того, клубам посоветовали сократить трансферные бюджеты и сосредоточиться на арендах и работе с футболистами из академий.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вряд ли Лео разрешит пересмотр бюджета,и уж тем более своего контракта.Барселона - банкрот!

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