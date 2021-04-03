Три итальянских клуба интересуются Кварацхелией

Теги рубинхвича кварацхелияювентусмиланнаполи

Три итальянских клуба интересуются КварацхелиейФото: РПЛ

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия привлек внимание итальянских клубов.

"Два гола Хвичи за сборную Грузии в ворота Испании и Греции - это как минимум плюс пять миллионов евро к его трансферной стоимости. Европейские клубы уже ведут переговоры с агентами игрока.

Я узнал, что агент Мамука Джугели вскоре отправляется в Италию, где встретится с представителями "Милана" и "Ювентуса". Также грузином интересуется "Наполи". Слышал, что рекламу Хвиче в Италии делает Каха Каладзе. Он дает о нем лучшие рекомендации", - написал Арустамян в телеграме.

Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. За это время он провел 49 матчей, забил 7 голов и отдал 8 ассистов.

Читайте также: "Бавария" заинтересовалась футболистом "Рубина". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков"

"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов