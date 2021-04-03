Три итальянских клуба интересуются Кварацхелией

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Журналист Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия привлек внимание итальянских клубов.

"Два гола Хвичи за сборную Грузии в ворота Испании и Греции - это как минимум плюс пять миллионов евро к его трансферной стоимости. Европейские клубы уже ведут переговоры с агентами игрока.

Я узнал, что агент Мамука Джугели вскоре отправляется в Италию, где встретится с представителями "Милана" и "Ювентуса". Также грузином интересуется "Наполи". Слышал, что рекламу Хвиче в Италии делает Каха Каладзе. Он дает о нем лучшие рекомендации", - написал Арустамян в телеграме.

Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. За это время он провел 49 матчей, забил 7 голов и отдал 8 ассистов.

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