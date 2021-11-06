"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"
Фото: твиттер "Галатасарая"
"Галатасарай" требует от УЕФА пересмотреть результат матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы против "Локомотива" (1:1).
Турецкий клуб утверждает, что главный арбитр встречи Сандро Шерер показал две желтые карточки защитнику Дмитрию Живоглядову, однако не удалил его.
Отметим, что в официальном протоколе судьи у Живоглядова записана одна желтая карточка.
"Мы подали протест в УЕФА. Мы требуем присудить нам победу за нарушение правил в матче с "Локомотивом". Или же просим переиграть матч", - говорится в заявлении "Галатасарая".
Читайте также: "Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" вырвал победу над "Фиорентиной"
-
"Сочи" разгромил ЦСКА в матче РПЛ
-
"Барселона" упустила победу над "Сельтой", пропустив на последней компенсированной минуте
-
"Челси" упустил победу над "Бернли" и другие результаты 11-го тура АПЛ
-
"Краснодар" уступил "Динамо", "Крылья Советов" разгромили "Химки"
Лента новостей
-
"Норвич" уволил главного тренера
-
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможном уходе Рангника в "Манчестер Юнайтед"
-
Тренер "Барселоны" прокомментировал ничью с "Сельтой"
-
"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"
-
Рангник готов заменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Лингард окончательно решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с ошибочным удалением Шунина в матче с "Краснодаром"
-
"Брайтон" и "Ньюкасл" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Алавес" одержал победу над "Леванте"
-
"РБ Лейпциг" добыл победу над дортмундской "Боруссией"
-
Хави просит "Барселону" подписать хавбека "Вильярреала"
-
"Ювентус" вырвал победу над "Фиорентиной"
-
Брат Рамоса высказался о будущем игрока в ПСЖ
-
"Реал" ответил на предложение "Арсенала" по Асенсио
-
"Лилль" сыграл вничью с "Анжером"
-
"Сочи" разгромил ЦСКА в матче РПЛ
-
"Барселона" надолго теряет Фати
-
Гвардиола прокомментировал победу над "МЮ"
-
2
Девушка дня: Аида Уразбахтина - шикарная подруга футболиста "Рубина" Владислава Игнатьева
-
Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Ворскле"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0