"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"

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"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"Фото: твиттер "Галатасарая"

"Галатасарай" требует от УЕФА пересмотреть результат матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы против "Локомотива" (1:1).

Турецкий клуб утверждает, что главный арбитр встречи Сандро Шерер показал две желтые карточки защитнику Дмитрию Живоглядову, однако не удалил его.  

Отметим, что в официальном протоколе судьи у Живоглядова записана одна желтая карточка.

"Мы подали протест в УЕФА. Мы требуем присудить нам победу за нарушение правил в матче с "Локомотивом". Или же просим переиграть матч", - говорится в заявлении "Галатасарая".

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