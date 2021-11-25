Названы претенденты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards
Фото: твиттер Globe Soccer Award
Стали известны номинанты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards.
За награду поборются Антонио Конте ("Тоттенхэм"), Льюис Кортес (бывший тренер женской команды "Барселоны"), Дидье Дешам (сборная Франции), Унаи Эмери ("Вильярреал"), Ханс-Дитер Флик (сборная Германии), Кристоф Гальтье ("Ницца"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Каспер Юлманд (сборная Дании), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне ("Атлетико"), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Тите (сборная Бразилии) и Томас Тухель ("Челси").
Победитель определится путем голосования, которое проходит на сайте Globe Soccer Award.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18