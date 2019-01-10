Аарон Рэмзи договорился с "Ювентусом"

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Аарон Рэмзи договорился с "Ювентусом"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи согласовал детали сотрудничества с "Ювентусом", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, стороны договорились, что следующим летом валлиец присоединится к "старой синьоре" на правах свободного агента.

28-летний хавбек поставит подпись под пятилетним контрактом с зарплатой около 8 миллионов евро за сезон.

Между тем, журналист Фабрицио Романо сообщает, что агент Рэмзи вскоре прилетит в Италию на встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи для подписания документов. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено на следующей неделе.

Не пропустите: "Ювентус" хочет подписать одного из лидеров "Барселоны" через полтора года. | http://soccernews.ru

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Mutaloff
Mutaloff

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