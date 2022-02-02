Аарон Рэмзи высказался о переходе в "Рейнджерс"

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Аарон Рэмзи высказался о переходе в "Рейнджерс"

Фото: инстаграм Аарона Рэмзи/Автор неизвестен

Валлийский полузащитник Аарон Рэмзи прокомментировал свой переход в шотландский "Рейнджерс" из туринского "Ювентуса" на правах аренды.

"Трансфер оказался нервным. Я рад, что клубы успели все согласовать до того, как трансферное окно закрылось. Несколько дней назад я говорил с главным тренером "Рейнджерс" и он заверил, что рассчитывает на меня. 

У меня были сложные два последних сезона, так как я редко выходил на поле. Впрочем, у меня нет обиды на клуб, просто не получилось. Сейчас я намерен принести пользу "Рейнджерс". Останусь ли я в клубе на постоянной основе? Не могу загадывать так далеко", - приводит слова Рэмзи сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что "Рейнджерс" арендовал футболиста сроком на полгода с возможностью последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 31-летний Рэмзи провел за "Ювентус" пять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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