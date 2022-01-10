Аарон Рэмзи заразился коронавирусом

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Аарон Рэмзи заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Аарона Рэмзи/Автор неизвестен

Валлийский полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В связи с этим хавбек отправился на самоизоляцию, и может пропустить матч 22-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (15 января).

В нынешнем сезоне 31-летний Рэмзи провел за "Ювентус" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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