Фото: инстаграм Аарона Рэмзи/Автор неизвестен

Валлийский полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В связи с этим хавбек отправился на самоизоляцию, и может пропустить матч 22-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (15 января).

В нынешнем сезоне 31-летний Рэмзи провел за "Ювентус" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Кулушевски не покинет "Ювентус" в январе. | http://soccernews.ru