Аарон Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии из-за травмы спины

Защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака получил травму спины на тренировке национальной команды и покинул расположение. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Англии.

Напомним, 7 и 10 сентября сборная Англии проведет два отборочных матча Евро-2020.

Отметим, что 21-летний футболист впервые был вызван во взрослую национальную команду. На его замену пока не был вызван ни один игрок.

Сборная Англии сыграет с Болгарией 7 сентября на "Уэмбли". 10 сентября команды сыграет с Косово на "Сент-Мэрис".

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