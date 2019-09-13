Абаев рассказал, как обстреляли базу "Анжи"

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Абаев рассказал, как обстреляли базу "Анжи"

Известный российский вратарь Илья Абаев рассказал о произошедшем много лет назад криминальном инциденте в Дагестане.

"Была ситуация, когда нашу базу обстреляли... При въезде к гостинице стояла будка. Там всё время было двое полицейских, которые охраняли местность. Ночью они уходили из будки - переходили улицу и садились в кустах.

Бывшие одноклубники рассказывали: "Мы пошли покурить на балкон, смотрим - подъезжает машина, и оттуда как начинают палить по будке! Расстреляли её и уехали. А милиционеры на другой стороне дороге были". Потом смотрели - дырки в будке страшные", - заявил Абаев.

Футболист поведал историю из периода выступлений за "Анжи". За махачкалинский клуб он играл с 2006 по 2007 год, а также с 2009 по 2010-й.

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