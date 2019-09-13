Абаев рассказал о паранойе Кучука во время работы в "Локомотиве"

Известный российский вратарь Илья Абаев вспомнил о периоде карьеры в "Локомотиве", когда команду возглавлял Леонид Кучук.

"Всё резко перевернулось. Кучуку оказалось психологически тяжело, результатов не было, он стал много нервничать. Думал, что против него кто-то настроен, что его хотят сплавить, но такого и близко не было. Говорил в интервью, что недоволен Самедовым. Якобы Саша в сборной хорошо играет, а в клубе плохо. Но Самедов - профессионал. Такого точно не могло быть.

Мы заняли третье место, упустили чемпионство, хотели в следующем сезоне достичь большего, но результата не было. Но и никакого заговора тоже. Паранойя началась? Пожалуй Как поняли, что он что-то подозревает? Помощники что-то говорили. В команде чувствовалось напряжение. Всё постепенно накипало при отсутствии результата", - сказал Абаев.

60-летний Кучук возглавлял "Локомотив" с июня 2013 по сентябрь 2014 года. Белорус ушёл из клуба со скандалом, впоследствии отсудив солидную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Абаев выступал за "железнодорожников" с июля 2013 по май 2017 года. Сдавался в аренду "Краснодару".

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