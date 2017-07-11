Абате будет играть в защитных очках аля Давидс

Защитник "Милана" Игнацио Абате будет вынужден выходить на поле в защитных очках, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, глаз футболиста находится в не лучшем состоянии после травмы, которую он получил в матче против "Сассуоло" в феврале. Поэтому ему придется играть в очках.

Фото: Новый имидж Абате.

Напомним, что несколько лет назад в очках выходил на поле известный голландский хавбек Эдгар Давидс.

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