Абате провел свой 300-й матч в "Милане"

"Милан" обыграл "Дженоа" в рамках 20-го тура Серии А.

Защитник "Милана" Иньяцио Абате провел свой 300-й матч в составе клуба.

Итальянец играет в составе "Милана" 10 лет.

В нынешнем сезоне серии А Абате участвовал в 13 матчах.

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