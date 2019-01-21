Абате провел свой 300-й матч в "Милане"

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Абате провел свой 300-й матч в "Милане"

"Милан" обыграл "Дженоа" в рамках 20-го тура Серии А. 

Защитник "Милана" Иньяцио Абате провел свой 300-й матч в составе клуба. 

Итальянец играет в составе "Милана" 10 лет. 

В нынешнем сезоне серии А Абате участвовал в 13 матчах.

Не пропустите: "Милан" обыграл "Дженоа" и поднялся в зону Лиги чемпионов| http://soccernews.ru

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