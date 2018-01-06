Аббьяти рассказал о цели "Милана" в этом сезоне

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Аббьяти рассказал о цели "Милана" в этом сезоне

Экс-голкипер "Милана" Кристиан Аббьяти рассказал, что в этом сезоне "россонери" сделает акцент на Лиге Европы.

"У нас есть шансы на победу в Лиге Европы, но необходимо все делать постепенно. Мы должны идти к своей цели от матча к матчу" - приводит слова Аббьяти Football Italia.

В 1/16 финала Лиги Европы "Милан" сыграет против "Лудогорца".

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