Абдельхамид Сабири перешел в "Хаддерсфилд"

Полузащитник "Нюрнберга" Абдельхамид Сабири стал игроком "Хаддерсфилда", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с английским клубом до лета 2020 года.

20-летний Сабири выступал за "Нюрнберг" с 2017 года, провел за клуб 9 матчей и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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