Абденнур близок к переходу в "Зенит"

Защитник "Валенсии" Аймен Абденнур в ближайшее время станет игроком "Зенита", сообщает Footmercato.

По информации источника, питерский клуб арендует 28-летнего тунисца на два года. Другие детали трансфера пока неизвестны.

Абденнур выступает за "Валенсию" с 2015 года, сыграл 43 матча, результативными действиями не отличался.

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