Абденнур был готов перейти в "Зенит"

Защитник "Марселя" Аймен Абденнур рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит".

По словам футболиста, он был готов к переезду в Россию.

"Я вел переговоры с "Марселем" последние два месяца. Мы постоянно находились на связи. Я был польщен интересом такой команды, но конкретных предложений не получал. Ко мне также был интерес из Англии и России. В итоге я выбрал "Зенит", потому что это клуб с историей и прекрасным стадионом. Кроме того, в 2018 году в России пройдет чемпионат мира.

Однако в последний момент "Марсель" вновь проявил заинтересованность в моих услугах, и я быстро изменил свое решение. Это один из лучших клубов в истории Франции, у которого сегодня строится прекрасный проект. Я не колебался, принимая решение о переходе в "Марсель", - сказал он.

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