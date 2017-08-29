Абденнур отказал "Зениту" ради "Марселя"

Теги зенит санкт-петербургаймен абденнурмарсельваленсия

Абденнур отказал "Зениту" ради "Марселя"Защитник испанской "Валенсии" Аймен Абденнур, который был близок к переходу в питерский "Зенит", продолжит карьеру во французском "Марселе".

Как информирует RMC Sport, уже сегодня 28-летний бек прибудет во Францию, чтобы обсудить условия своего личного контракта с "бело-голубыми".

Напомним, ранее тунисец уже прошел медобследование в "Зените".

Не пропустите: агент Абденнура прокомментировал возможный переход своего клиента в "Зенит". | soccernews.ru

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