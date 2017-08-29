Абденнур попрощался с "Валенсией"

Защитник "Валенсии" Аймен Абденнур объявил о своем уходе из клуба.

Футболист на своем странице в Instagram поблагодарил фанатов и сотрудников клуба.

Напомним, что 28-летний Абденнур должен был перейти в "Зенит" и даже прошел медицинское обследование для российского клуба. Но затем тунисец решил перебраться в "Марсель".

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