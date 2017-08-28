Абденнур, пройдя медобследование в "Зените", ждет предложений от других клубов

Теги зенит санкт-петербургваленсияаймен абденнур

Абденнур, пройдя медобследование в "Зените", ждет предложений от других клубовЗащитник испанской "Валенсии" Аймен Абденнур может отказаться от перехода в питерский "Зенит", информирует RMC Sport.

По сведениям источника, 28-летний бек, который уже прошел медобследование в российском клубе, всячески пытается отложить подписание контракта с "сине-бело-голубыми", так как ожидает предложения от французского "Марселя" и одного из клубов английской Премьер-Лиги.

Напомним, Манчини доволен результатами, которые демонстрирует "Зенит". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов