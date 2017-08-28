Абденнур, пройдя медобследование в "Зените", ждет предложений от других клубов

Защитник испанской "Валенсии" Аймен Абденнур может отказаться от перехода в питерский "Зенит", информирует RMC Sport.

По сведениям источника, 28-летний бек, который уже прошел медобследование в российском клубе, всячески пытается отложить подписание контракта с "сине-бело-голубыми", так как ожидает предложения от французского "Марселя" и одного из клубов английской Премьер-Лиги.

Напомним, Манчини доволен результатами, которые демонстрирует "Зенит". | soccernews.ru