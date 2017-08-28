Абденнур сегодня пройдёт медобследование для "Зенита"

Защитник "Валенсии" Аймен Абденнур в ближайшее время станет игроком "Зенита", сообщает Foot Mercato.

По информации источника, сегодня в Риме 28-летний тунисец пройдёт медобследование для питерского клуба, после чего сделка будет закрыта.

Ранее стало известно, что "Зенит" арендует Абденнура на один год и будет платить ему зарплату в размере 1,9 миллионов евро за сезон. | http://soccernews.ru